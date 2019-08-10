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طريقة عمل كيك الفانيليا

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كيكة الفانيليا من الحلويات التقليدية التي يحبها الجميع، فيمكنك تقديمها لصغارك مع كوب من اللبن أو العصير، ويمكنك أكلها في الإفطار مع كوب شاي أو قهوة، فهي لذيذة، مغذية، وسهلة التحضير كما أنها غير مكلفة، فقط اتبعي الخطوات لتحصلي على ألذ كيك فانيليا على الإطلاق.

مكونات كيكة الفانيليا

كوبان ونصف دقيق

ملح

فانيليا غامقة

4 بيضات 

علبة لبن محلى مكثف

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باكو بيكنج باودر

كوب سكر

كوب كريمة لباني

للتزيين

فواكه حسب الرغبة

طريقة تحضير كيكة الفانيليا

قومي بخلط اللبن المحلى المكثف مع البيض والفانيليا.

ثم ضيفي الكريمة اللباني والسكر واخلطيهم جيدًا.

ضيفي الدقيق والبيكينج بودر والملح واخلطيهم معًا.

ادخليها الفرن ثم زينيها بالفواكه، وقدميها.

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