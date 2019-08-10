غادة طميزة.. أول فلسطينية تتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية في لندن

تخرجت الضابطة الفلسطينية غاده طميزة في الأكاديمية العسكرية الملكية بلندن "ساند هيرست"، أمس الجمعة، لتصبح أول فلسطينية تتخرج في هذه الكلية العريقة.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، العميد غسان نمر، إن "هذا الإنجاز الفلسطيني يضاف إلى إنجازات المؤسسة الأمنية الفلسطينية، ويؤكد مدى الحرفية والمهنية التي حققها ضباط المؤسسة ما جعلهم قادرين على خوض غمار مثل هذه الكليات العسكرية العريقة بنجاح، خاصة أننا نعلم أن دخولها يمر عبر عديد من الامتحانات والتمرينات ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بتواصل التدريب والاعتماد الفعلي على الكفاءات الفلسطينية التي باتت تتميز في كافة المجالات".

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ونشرت القنصلية البريطانية في القدس مجموعة من صور التخرج، وعلقت بالقول: "جدا فخورون بغادة، أول ضابطة فلسطينية تتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية في لندن"، كما علق السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط ،على صفحته في موقع "فيسبوك": "الملازم أول غادة الطميزي، تشرفت بحضور تخريجها اليوم"، مشيرا إلى أنها أول فلسطينية وثاني عربية تتخرج من الأكاديمية العريقة.

وأضاف زملط: "معظمهم أبناء ملوك وأمراء وغادة أميرة من 13 مليون أمير وأميرة نباهي بهم الدنيا".

وتلقت طميزة عدة تدريبات في الكلية منها "الاقتحام، وعلوم الرماية الحديثة، وعلوم المراقبة والاستطلاع، وإدارة الأزمات، والعمل تحت الجهد المكثف" وغيرها من التدريبات والمحاضرات العسكرية.