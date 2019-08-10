طريقة عمل لحمة ضاني بالبطاطس

عادًا ما يحرص أغلب المصريين على تناول اللحم الضان خلال عيد الأضحى، ولذلك تتفن السيدات في طرق تقديمها ولعل أغلب الأطباق أو الصوان التي تقدم هي طاجن اللحم الضان بالبطاطس لسهولة إعداده وتجهيزه، كما أنه لا يتطلب الكثير من الجهد. وتقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل اللحم الضأن بالبطاطس، حسب الشيف الشربيني: مقادير صينية البطاطس باللحمة: بطاطس رقبة ضاني بصل ثوم كرات كرفس زعتر روزماري جزر ملح فلفل أسود زيت صلصة طماطم عصير طماطم كون Advertisements بهارات جوز الطيب حبهان ورق لوري زبدة طماطم مكعب مرقة طريقة تحضير صينية البطاطس باللحمة: تتبل اللحمة بالملح والفلفل والزعتر والكمون مع عصير طماطم من كل الجهات. تشوح اللحمة مع الزيت في طاسة ساخنة، ثم يفرم الجزر والكرفس والكرات والثوم وتضاف إلى اللحمة. تضاف مكعب مرقة وبهارات وجوزة الطيب ولورا وحبهان وزعتر وروزماري وتقلب جيداً، ثم يضاف البصل الشرائح إلى اللحمة. تضاف الطماطم والصلصة إلى الكبة مع الخضار المفروم ثم يضافوا للحمة. تقطع البطاطس حلقات وتحمر في زيت غزير حتى تصبح نصف تسوية. ترفع البطاطس في صينية الفرن وترش بملح وفلفل والزبدة. يرفع خليط اللحمة على البطاطس، ثم يدخل الفرن حتى يكتمل النضج.

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