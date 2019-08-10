أعراض الإصابة بـ السكتة الدماغية

"السكتة الدماغية" من الأمراض الخطيرة المنتشرة، التي تصيب العضو الأكثر فعالية في الجهاز العصبي، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة، حال عدم اكتشافها مبكرًا

وفيما يلي أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية:-

- ظهور أعراض الصداع، من شعور بألم في الرأس ودوخة بدون سبب.

- فقدان القدرة على التركيز، واستغراق مدة زمنية طويلة في استيعاب أحاديث الآخرين وفهمها سريعا.

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- عدم القدرة على الرؤية بوضوح.

عدم القدرة على السير أو التحرك بسهولة.

- الشعور بألام شديدة في جانب واحد بالجسم.