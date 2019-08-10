طريقة عمل اللحم الجملي..التبيلة طماطم وثوم مفروم

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قبل حلول عيد الأضحى، تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعداد اللحم الجملي في المنزل، نظرًا لمذاقه المميز.
وفيما يلي خطوات تحضير طبق مميز من اللحمة جملي بالطماطم والجزر والفلفل الأحمر الرومي، على طرقة الشيف عماد الخشت، مقدم برامج في "سي بي سي سفرة".
المقادير
عرق لحم جملي فليتو
زيت نباتي
بقدونس
فلفل أسود
فلفل أحمر رومي
طماطم مفرومة
ثوم
مستكة
جزر
سكر
ملح
خل
طريقة التحضير
- تقطيع الفلفل الأحمر والجزر مكعبات صغيرة.
- وضع الثوم في طاسة بها زيت على النار.
- إضافة الفلفل الأحمر والجزروالطماطم المفرومة على الثوم.
- وضع اللحم داخل خليط الطماطم، عقب تقطيع عرق الفليتو إلى الشرائح.
- إضافة جوزة الطيب والمستكة والملح والسكر والفلفل الأسود والخل.
- إضافة البقدونس على اللحم.
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