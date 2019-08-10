"في يوم الوقفة".. خطوات بسيطة لصبغ الشعر في المنزل

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ارتفاع أسعار "كوافير" مع الإقبال الشديد للفتيات عليه، قبل أيام العيد، يتسبب في عزوف بعض النساء عن الذهاب لتلك الصالونات النسائية، توفيرا للوقت والنفقات، في ظل رغبة العديد منهن في صبغ الشعر، لاستقبال العيد بإطلالة مختلفة.
وقدم الدكتور عادل عبدالعال استشاري في كتابه "الطب القديم" وصفة طبيعية وفعالة لصبغ الشعر في المنزل، نعرضها في التقرير التالي.
خطوات تحضير صبغة الشعر الأحمر
30 جراما حناء خام.
30 جراما كركديه بودرة.
30 جراما بودرة قرض السنط.
10 جرامات نبات فوة الصباغين.
ويتم شراء تلك المكونات من العطار، وعجنها جيدا، وإضافة نصف كوب خل، ثم تركها على الشعر لمدة 6 ساعات.
خطوات تحضير صبغة الشعر الأشقر
25 جرامًا حناء خام
25 جرامًا كركم
20 جرامًا قرض السنط
15 جرامًا قشر الرمان
10 جرامات كاموميل
10 جرامات سنامكي
وتخلط المكونات جيدا، ويتم عجنها بالماء والزبادي، وتوضع على الشعر بعد غسله وتجفيفه، وتترك لمدة 6 ساعات.
خطوات تحضير صبغة الشعر السوداء
15 جرامًا حناء خام
35 جرامًا بودرة نبات العفص
25 جرامًا بودرة قشر الرمان
25 جرامًا قرض السنط
وتوضع على الشعر لمدة 3 ساعات، ثم يغسل ويشطف بالتركيبة التالية:-
30 مل زيت زيتون
20 مل زيت الخروع
15 مل زيت الجرجير
15 مل زيت جوز الهند
15 مل زيت حبة البركة
5 مل زيت الكاموميل
وتخلط جميع الزيوت، وتوضع على الشعر الناشف مرة يوميا، على أن يتم غسله لمدة يومين على الأقل.
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