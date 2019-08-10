إتيكيت تقديم الطعام في العيد..عايزين نأكل فتة ولحمة ورز

يحل غدا الأحد عيد الأضحى المُبارك، وعزائم العيد، وتتنافس ربات المنزل في تقديم أشهى أنواع اللحوم، وطواجن الفتة للحاضرين.

ويقدم لكِ "هن" إتيكيت تقديم الطعام في العيد، حسبما أوردها موقع etiquette scholar.

عليكي ترتيب المطبخ وتنظيم الأواني والأكواب، أولًا قبل وصول المدعوين بساعة على الأقل، وتجنب تكدس الأشياء في الحوض والطاولات كي لا يشعر الضيوف بأنهم مصدر للإزعاج.

يجب إعداد الأصناف التي تجيدينها ببراعة، ويفضلها الضيوف أيضًا.

قومي بإعداد طاولة الطعام، من خلال وضع الملاعق وأدوات الطعام، قبل مجيء الضيوف، مع أكواب الماء.

يجلس الضيوف في غرفة خاصة مضاءة بالشموع وعطر الهواء لتبادل الحديث والشعور بشيء من الهدوء.

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قدمي العصائر الباردة والمياه والسلطة الخفيفة أولا، ثم الأطباق الرئيسية.

يجب ألا تقدم الأطباق متسخة أو حاملة بعض قطرات المياه عقب غسلها.

يجب أن تحتوي العزومة على أصناف متنوعة، صنفين من الخضار أو صنفين من اللحوم، وذلك لإرضاء جميع الأذواق.

ويفضل أن تجلس ربة المنزل على طرف المائدة، وذلك للمساعدة في إحضار ما قد يحتاجه الضيوف أثناء الطعام، وعلى يمينها يجلس ضيف الشرف، ويجب ألا تتأخر على الضيوف وتجلس قبل الجميع.

عدم النهوض قبل الضيوف من المائدة، وذلك لأن هذا التصرف يشعر الضيوف بأنه حان وقت إنهاء الطعام.