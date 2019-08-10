ابنة ياسمين عبدالعزيز: ضحكة والدتي في الحقيقة تشبه "الدادة دودي"

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنها لا تنشر صور ابنتها وابنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على خصوصيتهم.
وأوضحت عبدالعزيز، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن البعض يعتقد أن ابنتها ياسمين هي شقيقتها نظرًا لقرب السن بينهما، لافتة أنها أنجبتها وهي صغيرة في السن.
وقالت ياسمين حلاوة، ابنة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية، إن والدتها في الحقيقة تشبه الشخصيات التي أدتها في أفلام "الدادة دودي" و"أبوشنب" و"الآنسة مامي"، مضيفة: "ماما بتضحك في الحقيقة زي ما بتضحك في الأفلام".
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