المشاهير يعتمدون النظارات الشمسية المستطيلة أحدث صيحات صيف 2020

على الرغم من أن صيحة النظارات الشمسية الصغيرة كانت رائجة منذ عدة مواسم، إلا أن شعبيتها بدأت تتلاشى لتحل مكانها صيحة أكثر نضوجًا وتنوعًا لصيف 2020، نتحدث عن "النظارات الشمسية المستطيلة"، حيث اعتمد العديد من المشاهير هذه الصيحة من النظارات على مدار فصلي الربيع والصيف، لذلك يبدو أن الصورة الظلية الكلاسيكية تحقق عودة مميزة.

وعلاوة على ذلك، أثّرت على أنماط النظارات الشمسية الأخرى؛ إذ أصبحت النظارات ذات إطار عين القطة بصورة ظلية أكثر أفقية وأناقة، أما نظارات الطيار فاتخذت شكلًا رباعيًا للأشهر الأكثر دفئًا.

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تقول كارولين تران، محررة أزياء هاربر بازار، "النظارات الشمسية المستطيلة هي الصورة الظلية الجديدة لصيف 19/20، هذا الشكل ممتع، لذلك يبدو أنيقًا باللون الأسود و طبعة السلحفاة، وبالنسبة للأشخاص الذين يميلون إلى المغامرة، يمكنهم اختيار الألوان الجريئة"، وإذا كنتِ بحاجة إلى القليل من الإلهام، إليك بعض المشاهير الذين تألقوا بهذا النمط الكلاسيكي الأنيق من النظارات الشمسية خلال هذا الصيف.

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