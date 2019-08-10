عماد سعيد درويش يثير أزمة في "جروب بنات".. "الحقنا يا أدمن"

عالم الفتيات يحوي العديد من الأسرار، وخلف شاشات الهواتف، وعبر المجموعات السرية، تتعامل معظمهن وكأنها أمام طبيب نفسي، أو استشاري اجتماعي، أو حتى خبير موضة وعناية بالمرأة، يتفاعلن سويًا، يسردن مشاكلهن، ويطلبن المساعدة، كأنه حُجرة خاصة للسيدات فقط.

ودخول رجل لهذا العالم، يبدو وكأنه انتهاك لخصوصيتهن، اللاتي يفصحن عنها فقط أمام جنسهن، فإذا أراد أحد من الجنس الآخر اقتحام هذا العالم، ولو بمحض الصدفة، فبالتأكيد سيواجه مصير "عماد سعيد درويش"، الذي تصدر محركات البحث على "الفيسبوك" مؤخرًا.

في راجل معانا في الجروب

"في راجل معانا في الجروب"، هكذا تم الكشف عن تواجد، عماد سعيد درويش، داخل إحدى مجموعات الفتيات السرية، بعدما ذُكر اسمه خلال بث مُباشر، لسيدة تُدعى "هدى رمضان" وهي تشرح للفتيات خطوات عمل ماسك للعناية بالبشرة، لتتفاجأ بوجود اسم رجل، داخل المجموعة يشاهد المقطع.

ضحكات تبعتها صرخات عالية من "هدى" وهي تستنجد بالمسؤول عن الجروب: "يا أدمن في راجل معانا في الجروب، اسمه عماد سعيد درويش، ايه العك ده، الحق اخرج قبل البنات ما تشوفك".

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تفاعل السوشيال ميديا

المقطع الذي تم تداوله على منصات "السوشيال ميديا" بشكل كبير، حقق صدى واسعا بين الرواد، وخاصة الفتيات، متسائلين عن الأمر، وعن صاحب الاسم.

ولم يقتصر الأمر على مجموعات الفتيات، حتى تم انتشاره بشكل واسع، بين الجنس الآخر أيضًا، متسائلين عما يدور داخل "جروبات البنات"، وعن أصل الأمر، بل بات البعض يسخر من المقطع وأبطاله.

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عماد سعيد درويش يرد

لم تمر 24 ساعة، إلا ونشر عماد سعيد درويش، بطل الواقعة، المقطع عبى صفحته الشخصية على موقع "الفيسبوك"، وتابع: "بالنسبه للناس اللي عماله تقول إني حابس نفسي من بعد فيديو مدام هدي وإني خدت التريند واتفضحت، أحب أوضح بس للناس كلها إني عايش يومي وإجازتي مع عيلتي ف المصيف وعادي جدًا، ومدام هدى أول معرفه ليا بيها أصلا من خلال اللايف بس الصراحة طلعت شخصية روحها حلوة جدًا في نفسها، وربنا يصلح حالها يارب ويوفقها ويحبب فيها الناس".

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