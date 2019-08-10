علاج تقصف الشعر

كثيرًا ما تعاني السيدات والفتيات خلال فصل الصيف من تقصف الشعر نتيجة الطقس الحار، ودرجة الرطوبة العالية التي تشوه الشعر وتجعل مظهره مقصف وتالف.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي نصائح لعلاج تقصف الشعر، وفقا لموقع webteb الطبي:

الخطوة الأولى:

عليكي القيام بقص أطراف الشعر، وهذه إحدى أهم الخطوات اللازمة لمنع تقصف المزيد من الشعر، إذ أنه غالباً ما يلاحظ تكرار حدوث تقصف الشعر كل 3-4 أشهر، الأمر الذي يجعل عملية قص الأطراف مهمة وضرورية للحماية والعلاج سوية.

الخطوة الثانية:

حاول قدر الإمكان الابتعاد عن كل ما قد يتسبب بتقصف الشعر من الآت التصفيف الحرارية للمواد الكيميائية، من صبغات ومواد فرد.

الخطوة الثالثة:

ابدأ باتباع نظام عناية يومي بشعرك سوف يحافظ عليه صحياً، وهنا نعني التفاصيل الصغيرة، التفاصيل الصغيرة التي سوف تصنع كل الفرق، مثل انتقاء مشط الشعر المناسب وتمشيط الشعر بلطف وبعدد قليل من المرات خلال اليوم دون إفراط.

Advertisements

الخطوة الرابعة:

استعمال مرطب للشعر ابتداء من الأطراف وانتهاء بمنتصف الشعرة، دون إيصاله إلى فروة الرأس.

الخطوة الرابعة:

تجنب استعمال أدوات التصفيف الحراري على شعر جاف بالكامل، بل يجب أن يكون الشعر رطباً بعض الشيء.

الخطوة الخامسة:

عدم تصفيف الشعر على هيئة "كعكة" بعد الخروج من الحمام والشعر لا زال رطباً.

الخطوة السادسة:

شرب كفايتك من الماء يومياً، اتباع نظام غذائي متوازن وصحي، تناول مكملات غذائية تحتوي على حاجتك اليومية من البيوتين وحمض الفوليك.

الخطوة السابعة:

اختيار شامبو من مكونات طبيعية، وتجنب الغسيل اليومي للشعر، أي لابد من التأكد من اختيار الشامبو والبلسم المستخدم لغسيل الشعر بأن يحتوي على زيوت طبيعية و ويكون خالي من الكيماويات.

الخطوة الثامنة:

المداومة على عمل الماسكات الطبيعية للشعر الذي يحافظ بدوره على صحته من خلال مواد تحتوي على مكونات بها نسب ترطيب عالية مثل زيت الزيتون، الكيراتين، البروتين أو زبدة الشيا .

الخطوة التاسعة:

وتعتبر تلك الخطوة هامة لهواة السباحة، وهي أنه لابد من ارتداء غطاء الرأس أثناء نزول المياه، حتى لا يتعرض الشعر للتقصف والتلف وتغيير لونه.