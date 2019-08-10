يعتبر الرقاق من الأكلات المفضلة للمصريين خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الرقاق الطري، من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة". مقادير عمل الرقاق الطري 4 كوب دقيق. 3 ملعقة كبيرة سمنة. ماء. رشة ملح. رشة سكر. الحشو لحمة معصجة. Advertisements سمنه جبنة. موتزاريلا. طريقة عمل رقاق طري يخلط الدقيق والملح والسكر، وتضاف السمنة السائحة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة. تشكل العجينة لكرات صغيرة وتترك لترتاح وتفرد بالنشابة. يحشى الرقاق باللحمة المعصجة والجبنة ويطبق، ويدهن بالسمنة ويقلب في طاسة على النار حتى النضج وتقدم.

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