كايلي جينر بدأت تطل بلوكات تحمل توقيع أهم دور الأزياء العالمية منذ صغرها

رغم سنّها الصغير، تحوّلت كايلي جينر إلى أصغر ملياردير على الإطلاق في العالم، وذلك بفضل مستحضرات التجميل التي تحمل إسمها، لكن شهرة كايلي لا تقتصر فقط على أنها من عائلة الكارداشيان أو بسبب ثروتها، بل أيضًا بسبب إطلالاتها الشبابية العصرية التي تميل فيها الى الجرأة.

وفي الفترة الأخيرة تحوم شائعات حولها عن زواجها من صديقها ترافيس سكوت والد إبنتها الوحيدة ستورمي.

وفي هذه المناسبة جمعنا لكنّ أبرز إطلالات كايلي جينر قبل شائعة زواجها.

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الجرأة في إطلالاتها

كسائر شقيقاتها في عائلة كارداشيان، تتبع كايلي أسلوبًا لافتًا في الموضة يتسم بالعصرية والجرأة. ومنذ سن صغير بدأت تطل بلوكات تحمل توقيع أهم دور الأزياء العالمية من بالمان Balmain، الكسندر وانغ Alexander Wang وفيرساتشي وغيرها، تتميّز أغلبها بالقصة القصيرة والضيقة والتي تظهر قوامها.

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إطلالات مميزة على السجادة الحمراء وفي حفل الميت غالا

لا يمكن الحديث عن إطلالات كايلي، من دون أن نذكر الفساتين التي لفتت بها الأنظار على السجادة الحمراء كفستان بالمان الزهري المزيّن بالشراريب، أو الفستان الطويل باللون البيج من تصميم August Getty الذي تألقت به أيضاً في إحدى المناسبات.

كما نجحت كايلي في أن تخطف الأنظار بإطلالاتها في حفل الميت غالا، ففي العام 2016 مثلاً أطلت بفستان لونه فضي من توقيع بالمان. أما في العام 2018 وبعد أشهر قليلة على ولادتها إبنتها ستورمي فبدت ساحرة بفستان أسود من Alexander Wang.

إطلالات كاجوال شبابية

في الأيام العادية وبعيداً عن السجادة الحمراء والحفلات، تطل كايلي بأزياء كاجوال عصرية، كالتي شيرت مع الشورت القصير، أو بالملابس الرياضية، وحتى الملابس الفضفاضة المريحة.

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