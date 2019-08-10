إذا كنت من المبدعين؟.. عليك التوجه إلى هذه الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

إذا كنت ممن يملكون موهبة رائعة ولا تجد مكانا تمارسها به، هناك جزيرة سويدية مثالية تقدم لك إقامة مجانية لمدة أسبوع، والعمل على مشروعك في

أحضان الطبيعية، بعيداً عن صخب الحياة في المدينة وضوضائها، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

يملك هذه الجزيرة التي تعرف باسم "جزيرة الأفكار"، فريدريك هارين، الذي افتتح أبواب جزيرته الخاصة الحالمة أمام المبدعين لاستخدامها كملاذ خاص

يعملون فيه على تطوير أفكارهم ومشاريعهم بعيداً عن أي منغصات.

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وعلى الرغم من أن مالك الجزيرة يقدم هذه الخدمة بشكل مجاني للمبدعين، إلا أنه يشجع النزلاء على تقديم تبرعات طوعية للمؤسسات الخيرية.

وتحتوي الجزيرة على منزل يضم جميع الأساسيات التي يحتاجها النزلاء، مثل المياه والكهرباء والغسالة والتدفئة.

وتتميز الجزيرة الخاصة التي تبلغ مساحتها 7000 متر مربع بالكثير من المساحات الخضراء المورقة، وبعض المناظر الطبيعية الخلابة، إضافة إلى موقعها

المنعزل الهادئ.

يذكر بأن الجزيرة ليست مفتوحة على مدار السنة، وتقتصر هذه الخدمة المجانية على فصل الصيف فقط.