7 طرق قد تنقذ حياتك إذا هاجمك قرش مفترس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

من المحتمل أن يهاجمك سمك القرش أثناء استمتاعك بعطلتك الصيفية، ما يترتب عليه التعرض للإصابات، وعلى الرغم من كونه مجرد احتمال، إلا أن وقوعه

وارد، وذلك بحسب الدراسات الجديدة التي توضح أن هجوم أسماك القرش يزداد، لذلك عليك اتباع بعض النصائح إذا ما حدث ذلك، وفق ما جاء بموقع

"سي إن إن" عربية.

تصرف بشجاعة

إذا رأيت سمكة قرش واعتقدت أنها على وشك الهجوم، ينصح خبير أسماك القرش ومدير ملف هجوم القرش الدولي، جورج بورغيس بأن تتصرف "

بشجاعة"، لأن أسماك القرش تهاب حجم وقوة فريستها. وقم بلكمها على أنفها، إذ يقول بورغيس أن "ضربة الأنف تروع سمكة قرش".

لا تتظاهر بالموت

إذا وجدت نفسك بين فكي القرش الأبيض، أو قرش، أو القرش الببري، فإياك أن تتظاهر بالموت. إذ يقول بورغيس: "إذ تظاهرت بالموت، فسيكون

مصيرك الموت". فبعد أن يقضم القرش قضمةً استكشافية من جسمك، ستعتقد أنها فازت في المعركة وستبدأ في التهامك بوحشية.

قاتل حتى النهاية

تعامل مع سمكة قرش كما لو كانت متنمر الحي، فإذا كنت تحمل بحوذتك شيئاً مفيداً ، كعصا "السيلفي" أو معدات للغوص، استعن بها لضرب القرش،

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أو استخدم يديك ووجه ضرباتك نحو المناطق الحساسة للقرش، كالأنف، والخياشيم، والعينين.

أسرع إلى الشاطئ

إذا استطعت الإفلات من فكي القرش، فأسرع إلى الشاطئ، إذ يشير بورغيس إلى أن الضجيج والدم الناتج عن معركتك مع القرش قد تجذب أسماك

القرش الأخرى التي تسبح في الجوار. وبمجرد أن تقف قدميك على اليابسة، سارع في إيقاف النزيف والحصول على المساعدة.

ولتجنب الهجمات بشكل عام، اتبع النصائح التالية:

تجنب السباحة مساءً

على الرغم من أن السباحة ليلاً قد تتميز بأجواء خاصة، تجنب السباحة في ذلك وقت لأنك لن تستطيع رؤية أسماك القرش المتوجهة نحوك. وينصح

بورغيس بتجنب الأنهار، والقنوات المائية، وأي مكان تتجمع فيه الأسماك، إذ لفت إلى أن الأماكن التي تتجمع فيها الأسماك قد تتواجد فيها الحيوانات

المفترسة أيضاً.

تجنب ارتداء الاكسسوارات اللامعة

من المؤكد أن تجذب المجوهرات العاكسة للضوء انتباه أسماك القرش. إذ تعتقد أنها قشور الأسماك. لذلك، اترك تلك السلاسل الذهبية على الشاطئ.