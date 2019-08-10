تحلم بتسلق "إفرست"؟.. إليك 5 خرافات عن أعلى قمة بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

يعرف جبل إفرست كونه أعلى الأماكن في العالم، ويعتقد البعض صعوبة تسلقه، لذلك يحلم بهذا العديد من الرياضيين حول العالم، لكن خرافات عدة تعيق

طريقهم نحو القمة، لذلك نكشف لكم حقائق 5 من هذه الخرافات، بحسب ما جاء بموقع "سي إن إن" عربية.

1. خرافة: تعد قمة إفرست أطول جبل في العالم

حقيقة: إفرست هي أعلى قمة جبلية عن مستوى سطح البحر، لكن أطول جبل في العالم يقع في المحيط الهادئ

2. خرافة: لا يُسمح للجميع بتسلق جبل إفرست

حقيقة: يستطيع أي شخص الحصول على إذن بتسلق الجبل مقابل دفع مبلغ ماليّ معين

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3. خرافة: يشترط على المتسلقين التحضير لأعوام قبل البدء بتسلق جبل إفرست

حقيقة: لا تشترط الحكومة النيبالية المسؤولة عن جبل إفرست أي مدة معينة للتحضير للرحلة

4. خرافة: تعد محاولة تسلق جبل إفرست فرصة للتوحد مع الطبيعة

حقيقة: يعج الجبل اليوم بمئات الزوار ومخلفاتهم مما يجعل أمر قضاء الوقت وحيداً مع الطبيعة مستحيلاً

5. خرافة: يُسمح لفئة عمرية معينة فقط من الناس بتسلق الجبل

حقيقة: لا يُشترط أي عمر لتسلق الجبل