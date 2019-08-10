مدرس أمراض جلدية: فيتامين د مهم للشعر والبشرة

أكد الدكتور محمد محسن سليمان، مدرس الأمراض الجلدية بالمعهد القومي لليزر بجامعة القاهرة، أهمية فيتامين د للجسم والبشرة والشعر.

وقال سليمان، خلال لقائه مع الفنانة رجاء الجداوي في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه يجب قياس نسبة فيتامين د حال شكوى أي فتاة من سقوط شعرها.

وأوضح أن فيتامين د يمكن تناوله على هيئة كبسولات كما يمكن تناول جرعاته على شكل حقن، تبعًا لكمية النقص في الفيتامين، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على جرعات كبيرة منه على أن يظل تأثيرها لفترة طويلة نظرًا لكونه يذوب في الدهون.