أكد الدكتور محمد محسن سليمان، مدرس الأمراض الجلدية بالمعهد القومي لليزر بجامعة القاهرة، أهمية فيتامين د للجسم والبشرة والشعر.
وقال سليمان، خلال لقائه مع الفنانة رجاء الجداوي في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه يجب قياس نسبة فيتامين د حال شكوى أي فتاة من سقوط شعرها.
وأوضح أن فيتامين د يمكن تناوله على هيئة كبسولات كما يمكن تناول جرعاته على شكل حقن، تبعًا لكمية النقص في الفيتامين، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على جرعات كبيرة منه على أن يظل تأثيرها لفترة طويلة نظرًا لكونه يذوب في الدهون.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرس أمراض جلدية: فيتامين د مهم للشعر والبشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.