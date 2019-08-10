تعاني بعض النساء من علامات وأعراض مبكرة خلال الأسابيع الأولى من الحمل في الثلث الأول من الحمل، في حين قد تظهر أعراض أخرى في فترة لاحقة من الحمل.

يمكن أن تشبه العلامات والأعراض الأولى للحمل المبكر أيضًا الأعراض التي تظهر قبل فترة الحيض، لذلك قد لا تتعرف المرأة على الأعراض المرتبطة بالحمل.

وفيما يلي أعراض الحمل المبكرة بحسب موقع "ميديسن نت".

الدورة الشهرية

تعد فترة الحيض الفائتة من الأعراض المميزة للحمل، ويغيب الحيض طوال فترة الحمل.

النساء اللائي لا تكون دورات الحيض لديهن منتظمة، قد لا يلاحظن على الفور غياب فترة الحيض.

من غير المألوف ظهور علامات وأعراض الحمل قبل الدورة الشهرية الفائتة، ولكن إذا كانت دورات المرأة غير منتظمة، فقد يحدث ذلك.

نزيف أو تشنج

قد يحدث نزيف خفيف أو بقع عندما ترتبط البويضة المخصبة ببطانة الرحم، في أي مكان من 6 إلى 12 يومًا بعد الإخصاب.

إفرازات مهبلية

قد تلاحظ بعض النساء إفرازات كثيفة حليب من المهبل في بداية الحمل. يحدث هذا في الأسابيع الأولى من الحمل حيث تُثخن الجدران المهبلية.

قد يحدث هذا التفريغ طوال فترة الحمل. إذا كانت هناك رائحة كريهة مرتبطة بالتصريف، أو إذا كانت مرتبطة بالحرقان والحكة، فهذه علامة على وجود مرض أنثوي أو عدوى بكتيرية، يجب عليك الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية إذا حدث ذلك.

تغيرات الثدي

تعاني العديد من النساء من تغيرات في الثديين منذ الأسابيع الأولى من الحمل. يمكن الشعور بهذه التغييرات على أنها وجع أو حنان أو ثقل أو امتلاء أو إحساس بالوخز.

يقل الانزعاج عادة بعد عدة أسابيع.

الهالة

قد يتغير لون الهالة، وهي المنطقة المحيطة بالحلمة، لتصبح داكنة اللون.

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التعب

في حين أن هذا العرض غير محدد للغاية وقد يكون مرتبطًا بعوامل عديدة، فغالبًا ما تصف النساء الحوامل مشاعر التعب منذ الأسابيع الأولى من الحمل.

غثيان وقيء

غثيان الحمل يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم، بعض النساء لا يعانين من غثيان الصباح أبدًا، في حين يعاني البعض الآخر من غثيان شديد. بدايته الأكثر شيوعا هي ما بين الأسبوعين الثاني والثامن من الحمل.

معظم النساء يعانين من الأعراض التي تظهر في الأسبوع الثالث عشر أو الرابع عشر، لكن البعض الآخر قد يصاب بالغثيان طوال فترة الحمل.

الحساسية لبعض الروائح

قد تؤدي بعض الروائح إلى الغثيان أو حتى القيء في وقت مبكر من الحمل.

زيادة التبول

ابتداءً من الأسبوع السادس إلى الثامن، ستشهد بعض النساء مزيدًا من التبول بسبب التغيرات الهرمونية. في حالة حدوث أعراض أخرى، مثل الحرقة في التبول، يجب عليك مراجعة أخصائي الرعاية الصحية للتأكد من أنك لا تعاني من التهاب في المسالك البولية.

الدوخة أو الإغماء

ربما تتعلق بالتغيرات الهرمونية التي تؤثر على مستويات الجلوكوز أو ضغط الدم، والدوخة، والدوار، والشعور بالإغماء يمكن أن تحدث في الحمل المبكر.

الإمساك

يمكن أن تسبب مستويات الهرمون أيضًا بعض النساء للإمساك في الحمل المبكر.

الصداع

قد يرتبط الصداع أيضًا بتغيير مستويات الهرمون وقد يحدث خلال فترة الحمل.

النفور من الطعام أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام

قد تبدأ الرغبة الشديدة في الطعام في الحمل المبكر وقد تستمر طوال فترة الحمل.

وبالمثل، يمكن أن يحدث نفور من الطعام (الشعور بالغثيان أو الكآبة من طعام معين).

آلام الظهر

يمكن اعتبار آلام أسفل الظهر غالبًا ما تكون من أعراض الحمل المتأخر في المراحل المبكرة من الحمل، ويمكن أن تعاني النساء من قدر من آلام الظهر طوال فترة الحمل.

تقلبات المزاج

تقلب المزاج شائع نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل بسبب تغير مستويات الهرمونات. قد تكون مرتبطة أيضًا بالإجهاد أو عوامل أخرى.

ضيق التنفس

قد يؤدي زيادة الطلب على الأكسجين من قبل الجسم (لدعم الجنين المتنامي) إلى شعور بعض النساء بضيق في التنفس، على الرغم من أن هذا العرض أكثر شيوعًا في المراحل اللاحقة من الحمل.