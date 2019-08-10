طريقة عمل لحمة ضاني مشوية

من أفضل الطرق لطهي اللحم الضاني، هو الشوي، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير لحمة ضاني مشوية في البيت. المقادير لحم ضاني بصل ثوم زبادي فلفل رومي طماطم مبشورة خل ملح وفلفل أسود بهارات زيت Advertisements طريقة التحضير يوضع الخل على اللحمة و ويترك قليلا ثم توضع في صينية فرن على ورق فويل. يشوح البصل مع الفلفل والملح والفلفل الأسود والبهارات. يضاف الثوم ثم عصير الطماطم وتقلب التتبيلة. يضاف الزبادي على اللحمة في الصينية ثم خليط البصل. تغطى اللحمة وتدخل الفرن حتى تنضج. توضع فحمة مشتعلة عليها القليل من الزيت ويغلق عليها الفويل وتترك قليلا. يمكن تتبيل اللحمة بهذا الخليك، وتركها يوم كامل في الثلاجة، وطهيها في اليوم التالي.

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