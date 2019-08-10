طريقة عمل الكريم كراميل

حضري لأسرتك أول أيام عيد الأضحى المُبارك، الكريم كراميل، لتناوله عقب صحن الفتة واللحم الرئيسي، بدلًا من شراء الحلوى من الخارج. مقادير الكريم كراميل كوب ونصف لبن حليب كوب وربع سكر كوب ماء بارد 300 جرام قشطة 6 بيضات ملعقة صغيرة فانيليا طريقة تحضير الكريم كراميل: Advertisements لتحضير الكراميل: يخلط السكر والماء في قدر على النار مع التحريك جيدا يترك حتى الغليان دون تقليب لمدة 7 دقائق ثم يرفع ويترك حتى يهدأ. لتحضير الكريم: ضعي القشطة والحليب والفانيليا، على النار، مع التقليب المستمر. اخفقي البيض ثم أضيفي إليه السكر المتبقي، ثم ضعي مزيج الحليب والقشطة بشكل تدريجي. توضع القوالب في صينية فرن وتُملأ بالماء المغلي ليصل إلى نصف القوالب. توضع الصينية في فرن ساخن لمدة نصف ساعة. اخرجي الكريم من الفرن، ويترك حتى يهدأ، ثم يقلب، ويضاف إليه الكراميل، ويقدم باردا.

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