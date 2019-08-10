لو مش هتخرجي.. 5 أنشطة اعمليها في البيت خلال العيد

عيد الأضحى المبارك، هو عيد تناول الطعام واللحوم، و"الأنتخة"، في البيت، وإذا كنت لا تنوين قضاءه في الساحل الشمالي أو على شاطئ البحر، وكذلك لا تنوين الخروج، إليك 5 أشياء وأنشطة يمكنك عملها في البيت، لقضاء وقت ممتع ومسلي بعيدا عن الشارع، وذلك بحسب موقع "لايف ستايل".

مشاهدة فيلم أو مسرحية

جهزي "فلاشة" عليها أفلامك ومسلسلاتك المفضلة، ويمكنك مشاهدتها خلال أيام العيد، ولا تعكر صفوك الإعلانات، أو الالتزام بما يعرضه التليفزيون.

حلوى

بعد الغداء وقضاء وقت في أكل اللحم وطهيه، يمكنك ابتكار حلوى من ذوقك وعملها مساء كي تستمعي أثناء مشاهدة التلفاز.

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التسالي

جهزي السناكس المختلفة، وجربي تناولها أثناء لعب الكوتشينة الورقية، أو بنك الحظ وكونكت فور وتلك الألعاب الرائعة.

العائلة

يمكنك دعوة العائلة إلى منزلك، فهذا يضيف بهجة العيد على أيامك دون أن تضطري لمغادرة المنزل، أو إرهاق نفسك في خروجات.

بلاي ستيشن

شاركي أطفالك أو أصدقائك لعب البلايستين في البيت، وهو ما يضيف كثير من المرح، والتفاعل داخل المنزل.