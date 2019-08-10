إليكِ طريقة تحضير حواوشي الرقاق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- يعتبر الحواوشي واحداً من الأكلات الشعبية المفضلة في العيد، لذلك تستعرض لكم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة غير تقليدية للروقاق المقادير: -رقاق طري -لحمة معصجة -جبنة موتزاريلا -بيضة Advertisements -سمنة -فلفل رومي -بقدونس مفروم طريقة تحضير حواوشي رقاق: - يفرد الرقاق ويضاف اللحمة المعصجة المخلوطة بالبيض والجبنة والفلفل والبقدونس - يطبق الرقاق على الحشو وتدهن بالسمنة وتوضع طاسة وتقلب

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