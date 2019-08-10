تشعر بآلام الرقبة.. إليك 4 تمارين تخلصك منها تماما

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تشعر بآلام الرقبة بسبب عدة عوامل منها الجلوس لفترة طويلة سواء علي مكتب العمل أو خلال ندوات، والنوم بطريقة خاطئة، أو الانتظار في المواصلات.

ومن خلال السطور القادمة حسب ما نقل موقع " 24" الإماراتي نقلاً عن صحيفة "تايمز أوف إنديا" أبرز التمارينات الرياضية التي تخلصك من آلام الرقبة.

1-تمرين الرقبة:

أدر رقبتك ببطء نحو أحد الجانبين، وأبقها على هذه الوضعية لمدة 5 إلى 7 ثوان، ومن ثم قم بالاستدارة على الجانب الآخر لنفس المدة. كرر التمرين 5 مرات.

2- إمالة الرقبة:

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قوم بإمالة عنقك للأسفل بطريقة يلامس فيها الذقن صدرك. استمر على هذه الوضعية لمدة 5 ثوان ثم أعدها إلى الوضع الطبيعي، كرر التمرين 5 مرات.

3- إمالة الرقبة على الجانبين:

قم بإمالة عنقك بشكل جانبي نحو كتفك الأيمن، ابقَ على هذه الوضعية لـ 5 ثواني، ومن ثم أعدها إلى موضعها الأصلي، ومن ثم أمل عنقك نحو الجانب الأيسر لنفس المدة. كرر التمرين 5 مرات على كل جانب علي مدار اليوم.

4- تمرين الكتفين:

ادفع رقبتك إلى الأمام واسحب كتفيك معاً بنفس الاتجاه بحيث يلتصقان بفكيك، وأبقهما على هذه الوضعية لخمس ثوان، ومن ثم أعدهما إلى وضعهما الطبيعي بشكل تدريجي. كرر التمرين 5 مرات.