الإفتاء توضح حكم الحج نيابة عن الأم المريضة

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد الأشخاص، حول جواز أداء الحج نيابة عن الأم المريضة، وذلك بعدما أجرى الحج عن نفسه.

وفي الفتوى التي حملت رقم 3604، أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز الحج نيابة عن الأم المريضة بعدما أتم الحج عن نفسه، لكن ذلك يتطلب شرطين، الأول أن تأذن الأم بذلك، وفي ذلك قال الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب": "قال أصحابنا: لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه".

أما الشرط الثاني أن تكون الأم عاجزة عن الحج بنفسها عجزًا بدنيًا يستمر في الغالب حتى الوفاة، أما إذا كان العجز غير بدني، أو كان المرض الذي تمرض به لا يرجى الشفاء منه فلا يجوز لك الحج عن الأم، فقال الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب": "قد ذكرنا أن الصحيح لا يصح استنابته في حج فرض ولا نفل، هذا مذهبنا"، وأيضًا في حالة جواز أداء الحج عن الأم، عليك أن تنوي أداء النسك عن الأم، وتقول عند إحرامك: "لبيك اللهم بحجة عن أمي".