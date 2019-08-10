يجدد كل ساعتين ويستخدم قبل التوجه للشاطئ.. كيف تستخدمي صن بلوك

قالت الدكتورة داليا أحمد بسيوني، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب القصر العيني، إنه يجب على المصيفين حماية أجسامهم من أشعة الشمس، مشيرةً إلى أن الأشخاص ذوي البشرة البيضاء يعدون الأكثر تضررًا منها.

وأضافت خلال حوارها مع الفنانة رجاء الجداوي، التي تقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، بدلًا من الإعلامي عمرو أديب، اليوم، الجمعة، أن أنسب توقيت لنزول البحر هو بعد الظهر وبالتحديد في الساعة الثالثة أو الرابعة.

وتابعت، أنه يجب استخدام كريمات "صن بلوك"، لحماية الأجسام من أشعة الشمس، حيث تمنع حرقه، لكنها لا تمنع من حدوث "التان"، لافتةً إلى ضرورة وضعه قبل التوجه إلى الشط حيث يستغرق 15 دقيقة لكي يمتصه الجسم.

وأردفت، أن مفعول "صن بلوك"، يستمر لمدة ساعتين في حالة عدم نزول المصيفة إلى المياه، مشيرةً إلى ضرورة وضع طبقات أخرى كل ساعتين، مشددةً على ضرورة وضعه حتى إذا جلست تحت الشمسية، وتوضع طبقة أخرى في حالة نزول المياه.

وتقدم الفنانة رجاء الجداوي حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، بدلًا من الإعلامي عمرو أديب، وذلك بسبب سفره إلى الخارج، وحري بالذكر أنها تقدم فقرة بالبرنامج، الذي يبث عبر شاشة "MBC مصر"، من يوم الجمعة حتى يوم الإثنين من كل أسبوع.