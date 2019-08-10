إتيكيت الزيارة في العيد

في عيد الأضحى تكثر الزيارات، حيث يحرص معظم الأشخاص على الزيارات العائلية وزيارة الأصدقاء المقربين، ليستمتعوا سويًا بأجواء العيد المبهجة، يقدم لكِ موقع "هن" بعض النصائح والقواعد الأساسية التي عليك إتباعها أثناء الزيارات وتقديم المعايدات.

يفضل اختيار وسيلة المعايدة المناسبة، فالأقارب من الدرجة الأولي يجب أن تهنئتهم بالمكالمات التليفونية أو الذهاب لزيارتهم، أما العلاقات السطحية وزملاء العمل فمن الممكن الاكتفاء بإرسال رسائل نصية.

يجب على الأصغر سنًا أن يقوم بمبادرة المعايدة على الأكبر منه.

لا يفضل الذهاب للزيارات في صباح اليوم الأول من العيد، لأن بعض الأشخاص ربما يكونوا منشغلين بالذبح وتوزيع اللحوم.

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لابد من الاتصال قبل الإقدام على الزيارة، لأخذ موعد، وعدم الزيارة بشكل مفاجئ.

على المضيف أن يكون جاهزا قبل الموعد المحدد بنصف ساعة وعلى الضيف أن يأتي قبل الموعد المحدد بـ5 دقائق.

يجب أن تكون مدة الزيارة قصيرة، أي أنها لا تزيد عن نصف ساعة، مع الحرص على تجنب الحديث في الأشياء السلبية أو الأشياء التي يكثر فيها الاختلافات كالسياسة وكرة القدم.

عند الذهاب لزيارة أحدهم في العيد يجب شراء هدية مناسبة له، ويفضل شراء حلوى أو شكولاتة أثناء الزيارة.

إذا كان في منزل المُضيف أطفال لابد من إعطائهم العيدية، أو تحضير مجموعة من الحلوى أو الألعاب لهم.

عند تقديم العيدية يفضل أن تكون النقود جديدة وموضوعة في ظرف، أما عند معادية الأطفال فيمكنك تقديمها لهم بدون ظرف ولكن لابد أن تكون جديدة.