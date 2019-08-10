فرح الهادي بفساتين ناعمة للعيد .. استوحي منها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 02:41 صباحاً - فرح الهادي اسم غني عن التعريف ولا سيما في الخليج والكويت، حيث إنها إحدى أشهر الممثلات الشابات وأكثرهنّ موهبة، وأدوارها متابعة من قبل شريحة كبيرة من الناس، وكذلك الأمر بالنسبة لاطلالاتها، حيث إنها تعشق الموضة وهذا الأمر يبدو واضحًا على التنسيقات التي تستعرضها بشكل دوري على حسابها الشخصي على انستقرام، والذي تمتلك عليه ما يزيد عن 4 مليون متابع، وفي حال رغبتِ أن تستوحي منها للعيد، اخترنا لكِ صور فرح الهادي بفساتين ناعمة للعيد، وإليكِ بعض الأمثلة.





فرح الهادي في فستان ميدي ناعم من الدانتيل الأزرق

اختارت فرح الهادي فستان ميدي من الدانتيل الأزرق





لأحد المشاوير نسقت فرح الهادي لوك أنثويًّا أنيقًا اختارت فيه فستان ميدي مصنوعًا من قماش الدانتيل باللون الأزرق من “سيلف بورتريه” Self-Portrait، نسقت معه حقيبة كتف من الجلد باللون الزهري من “شانيل” Chanel، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ بتصميم كلاسيكي باللون الأسود، وبعض المجوهرات الذهبية.



فستان ناعم أبيض للعيد من فرح الهادي

فستان أبيض ناعم اختارته فرح الهادي





اطلالة مثالية للعيد نسقتها فرح الهادي تستطيعين أن تستوحي منها لمختلف المناسبات، حيث اختارت فستان ماكسي ناعمًا بقصة واسعة باللون الأبيض، أكمامه مزينة بالكشكش وتصميمه محتشم، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأزرق، وحقيبة كلاتش بتصميم عصري ومجوهرات ذات طابع شرقي لافت.







اختارت فرح الهادي فستانًا ناعمًا معرقًا بالورود

اطلالة ناعمة في فستان معرق بالورود اعتمدتها فرح الهادي



الفساتين المعرقة إحدى أبرز صيحات الموضة، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات، وقد اعتمدنها في مختلف المشاوير والمناسبات، ومنهنّ فرح الهادي التي اختارت فستان ميدي معرقًا بالورود بألوان زاهية، أكمامه طويلة ومحدد الخصر مع تنورة كلوش، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ براق باللون الفضي.



فرح الهادي بفساتين ناعمة للعيد، شاهدي الصور واستوحي منها بعض الأفكار لتتألقي في مختلف مناسبات عيد الأضحى.