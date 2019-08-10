نجمة هوليوود مارغو روبي في أجمل الأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 02:41 صباحاً - نالت النجمة الاسترالية الشابة “مارغو روبي” Margot Robbie شهرة واسعة في هوليوود، بعد أن شاركت في عدد من الأفلام العالمية أمام أهم النجوم والنجمات، كما أنها اشتهرت أيضًا بسبب جمالها الناعم وملامحها الرائعة، وكذلك بسبب أناقتها اللافتة واطلالاتها المميزة التي جذبت إليها كبرى دور الأزياء العالمية وآخرها دار شانيل Chanel ومؤخرًا شاركت مارغو Margot في فيلم جديد الى جانب كل من النجمين براد بيت Brad Pitt وليوناردو دي كابريو Leonardo Dicaprio وخلال الترويج لهذا الفيلم شاهدناها في عدد من الاطلالات الرائعة، وإليكِ بعض الأمثلة.



تايور أنيق من شانيل اختارته مارغو روبي

تيور أبيض من شانيل اختارته مارغو روبي





لوك جمع بين الأناقة والعصرية نسقته مارغو روبي Margot Robbie في أحد المشاوير الصباحية، وكان عبارة عن تايور أنيق من قماش التويد باللون الأبيض من تصميم دار “شانيل” Chanel مؤلف من جاكيت بليزر وتنورة قصيرة، وقد اختارت من تحته توب باللون الأسود، وأكملت الاطلالة بصندل صيف من الجلد بكعب متوسط الارتفاع.





فستان ماكسي باللون الزيتي اختارته مارغو روبي

تألقت مارغو روبي في فستان ناعم ماكسي باللون الأخضر





الفساتين الماكسي الناعمة رائجة جدًّا هذا الموسم، ليس فقط للمشاوير الصيفية أو على البحر، بل أيضًا على السجادة الحمراء، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العالميات وقد اعتمدنها في المناسبات الرسمية، ومنهنّ مارغو روبي Margot Robbie التي تألقت في فستان ماكسي بتصميم ناعم باللون الأخضر ناسبها وناسب لون شعرها وبشرتها.





فستان من الموسلين الأبيض تألقت به مارغو روبي

فستان أبيض ناعم من شانيل تألقت به مارغو روبي



اللون الأبيض من أكثر الألوان التي تناسب النجمة الشابة مارغو روبي Margot Robbie ولهذا فإنها كثيرًا ما تعتمده في مختلف المشاوير والمناسبات، ومؤخرًا وفي اطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، شاهدناها وقد اختارت فستان ماكسي من قماش الموسلين الناعم من “شانيل” Chanel باللون الأبيض قصته أنيقة مع ياقة مفتوحة على شكل حرف V وأكمام طويلة، ومزينًا على الخصر بحزام قماشي، وقد نسقت معه شنطة يد ذهبية وأقراطًا ناعمة.



مارغو روبي Margot Robbie إحدى أشهر نجمات هوليوود في الوقت الحالي وأكثرهنّ أناقة، شاهدي اطلالاتها واخبرينا رأيكِ بها.