إطلالات من نور الغندور لعيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 02:41 صباحاً - الشابة نور الغندور ممثلة مصرية مقيمة في الكويت، نالت شهرة كبيرة في الوطن العربي بسبب أدوارها الدرامية المميزة التي لعبتها على شاشة التلفاز، وأيضًا بسبب اطلالاتها اللافتة والعصرية التي تستعرضها بشكل دوري على حسابها الخاص على انستقرام، الذي تمتلك عليه ما يزيد عن 3 مليون متابع، وقد أثبتت جرأة في تنسيق هذه الاطلالات، حتى تميزت بين الممثلات من جيلها، ومن الواضح أنّ نور تعشق الموضة، وقوامها الرشيق يساعدها في التنسيقات المبتكرة، ولهذا فإنّ كثيرات من الشابات يستلهمن منها العديد من الأفكار، واليوم اخترنا اطلالات من نور الغندور لعيد الأضحى، وإليكِ بعض الأمثلة.



اطلالة تجمع بين الأناقة والعصرية نسقتها نور الغندور

طلالة عصرية بالأبيض اعتمدتها نور الغندور



إن كنتِ تفكرين في اطلالة لعيد الأضحى تجمع بين الأسلوب الشبابي العصري والأسلوب الأنيق، فاستوحي من اطلالة نور الغندور هذه، التي اختارت فيها بنطلونًا باللون الأبيض مع توب من اللون نفسه، ونسقت فوقهما جاكيت بليزر بنقشة الكارو باللونين الأسود والأبيض، وأكملت اللوك بحذاء بتصميم عصري من “بالنسياغا” Balenciaga.





لوك رومانسي في فستان ماكسي اعتمدته نور الغندور

اطلالة ناعمة اعتمدتها نور الغندور في فستان أزرق ماكسي



وفي حال كنتِ تبحثين عن لوك ذي طابع أنثوي مع لمسات رومانسية ناعمة، تستطيعين أن تستوحي من اطلالة نور الغندور في فستان ماكسي باللون الأزرق الفاتح اختارته لإحدى المناسبات، مزين بالكشكش عند الياقة وتنورته منسدلة، وقد نسقت معه اكسسوارات لافتة باللون الذهبي، وصندلًا من الجلد الميتالك كعبه عالٍ من القش.





نور الغندور في تنسيق شرقي لافت

فستان ذو طابع شرقي اختارته نور الغندور





لاطلالة شرقية مميزة تتألقين بها في عيد الأضحى، استوحي من اللوك الذي اعتمدته نور الغندور مؤخرًا في أحد المشاوير الصباحية، حيث اختارت فستان ماكسي من التول بللون الأبيض، مزينًا بكتابات عربية أضفت عليه لمسات فنية لافتة، وخصره مزين بحزام قماشي، وقد نسقت معه شنطة يد كبيرة باللون العسلي، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود.





اطلالات من نور الغندور لعيد الأضحى، شاهدي الصور واستوحي منها بعض الأفكار اللافتة والمميزة.