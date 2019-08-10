كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 02:41 صباحاً - أظهر أسبوع الموضة في باريس أبرز صيحات فساتين سهرة كوتور خريف 2019، وهي من توقيع أهم المصممين العالميين.

كما اكتظت خشبات العروض بباقة خلابة من أبرز الصيحات، نرصد لكِ أجملها لتستخلصي منها أبرز صيحات فساتين سهرة كوتور خريف 2019 من أسبوع الموضة الباريسي، فاختاري الافضل لتتألقي في جميع المناسبات.



فستان من تصميم ديور



فساتين مطرزة بالريش

كان الحضور الأكبر لـ فساتين السهرة المطرزة بالريش لدى دار جيفنشي Givenchy والتي قدمت تصميمات جريئة مغطاة بالكامل بالريش النافر بعضها أتي بقصات محتشمة وأكمام طويلة تصب في صالح المحجبات.

- تميزت فساتين السهرة من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة Georges Hobeika بالقصات الناعمة والألوان البناتية الرقيقة، وأكثر ما لفتنا الفستان الديكولتيه الـ A Line المزدان بالريش الملون حول منطقة الصدر.

- سجلت فساتين السهرة السوداء حضوراً كبيراً على منصات عروض أسبوع الموضة الباريسي، فأتشحت بها عارضات أسماء كبيرة بحجم ديور Dior، جورج شقرا Georges Chakra وشانيل Chanel وتلك الأخيرة حافظت على الطابع الكلاسيكي المحبب لزبوناتها.

فستان من تصميم جيفنشي





- أحتلت فساتين السهرة مستقيمة القصة منصات عروض كوتور خريف 2019، وأختار بعض الماركات أن تزينها بالريش الناعم، وفي مقدمتها أنطونيو جريمالدي Antonio Grimaldi، رالف آند روسو Ralph & Russo وطوني ورد Rami Kadi ولكن أنتبهي فهذا الموديل سيظهر عيوب جسمك اذا كنتِ ممتلئة القامة.



فساتين سهرة مزينة بالكشاكش

أطلقت ماركة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli صيحة فساتين السهرة المكشكشه لتحذو حذوها كبريات دور الأزياء اللبنانية والعالمية، ويسجل هذا الستايل شديد الرقة حضورًا لافتًا على مدرجات عروض طوني ورد Tony Ward، رالف آند روسو Ralph & Russo.

فستان من تصميم رامي قاضي

فساتين سهرة لامعة

لا يمكن أن تخلو مجموعات أزياء الكوتور من فساتين السهرة المصممة بخامات لامعة، أو المحبوكة بالتطريزات البراقة كالترتر والكريستال، لذا تسابقت أسماء كبيرة مثل ديور Dior ورالف آند روسو Ralph & Russo على تقديم موديلات تنوعت بين المنفوش ومستقيم القصة، وذلك الأخير حقق رواجا ًكبيراً هذا العام، فطغى على جميع العروض في مختلف المواسم.

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