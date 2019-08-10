عبايات سوداء للعيد من الماركات المختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 02:41 صباحاً - بهجة العيد تحتاج لاطلالات فخمة وراقية، لا سيّما العبايات السوداء منها، فمن منا لا يحب العبايات بهذا اللون المميز، خاصة أننا نجد في هذا اللون الكثير من الرقي الذي يناسب أذواقنا المختلف، مع التصميمات العصرية التي تقدمها لنا ماركات العبايات.

وفي هذا العيد اخترنا لكِ عبايات سوداء من الماركات المختلفة لاطلالة كلها فخامة ورقي، مهما كان التصميم.



العبايات الساتان المطرزة في سهرات عيد الأضحى





إذا كنتِ تبحثين عن عبايه ذات اطلالة فخمة وراقية لسهرات عيد الأضحى، فإليكِ هذا الموديل المميز من Jomaan_q، من الساتان المنفوش مع التطريزات باللون السوداء، نسقي معها حجابًا باللون الأسود حتى لا تبدي متكلفة للغاية، لكنّ الحذاء فاختاريه بكعب أنثوي عالٍ، بلونكِ المفضل.



عبايات مع الأزرار الأمامية للمرأة صاحبة الذوق العملي





من التصميمات العملية والتي تجمع بين النمط الكلاسيكي والعصري هذه العبايه من Reeman.Abava، مع الأزرار الامامية بألوان البيبي بلو الجذابة، والتي جاءت متناغمة مع لون العبايه الأسود، وكذلك الأكمام المنفوشة، سوف تبدين على الموضة من دون أيّ تكلّف منكِ، نسقيها مع حجاب نود باللون البيبي بلو، أو اختاري الأسود إن أحببتِ الميل أكثر للمظهر الرسمي.



العبايه مع الكشكش لاطلالة شبابية

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اللون الأسود قد يبدو محايدًا، لكنّ التفاصيل المختلفة هي ما تضيف له لمسات غير تقليدية ومزيدًا من البهجة، كهذا التصميم من 7rouf_Abaya حروف عبايه، مع الكشكش على الجزء السفلي من العبايه، مناسب أكثر للمرأة الطويلة مع الكعب العالي، نسقيه مع الصندل الأسود حتى تبدي أكثر رشاقة، ومن الممكن أن تجرّبي الحجاب النود البيج للمسة مبهجة هذا العيد.



العبايات الشيفون الواسعة لاطلالة مرحة



لطالما أحببنا موديلات العبايات الشيفون هذا الصيف، مع تصميمات الكشكش المنسدل والأكمام الواسعة التي تناسب كل أجسام الصبايا، وكل أعمارهنّ أيضًا، كهذا الموديل من سيكونس Sequence.ae، الذي يناسب كل أوقاتكِ باليوم وبالمساء أيضًا، مع تنسيق مختلف للحذاء والشنطة، لكي تبدي مختلفة بكل مرة ترتدين فيها هذه العبايه.

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