كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 02:41 صباحاً - تعتبر الإكسسوارات من قطع الأزياء الأساسية التي بدونها لن تكتمل أناقة المرأة وإطلالتها، مهما اختلفت المناسبات أو الأوقات، ومن أهم تلك الإكسسوارات هي حقائب كلاتش صغيرة الحجم.

وبما أن حقائب «كلاتش» تلعب دوراً بارزاً في إظهار إطلالة المرأة على أكمل وجه والارتقاء بها، حرصت دور الأزياء العالمية على ابتكار العديد من تصاميم حقائب «كلاتش» الملونة، ولكن بخامات وجلود وألوان وزركشات متنوّعة ضمن مجموعاتها لموسم صيف 2019، موفرةً للمرأة خيارات واسعة لمختلف مناسبات وأساليبها في اللّبس.

حقائب كلاتش ملونة موضة صيف 2019



من هنا، سوف نضع اليوم بين يديكِ مجموعة متنوّعة وفاخرة من أجمل تصاميم حقائب «كلاتش» الملوّنة التي تعتبر آخر موضة لصيف 2019 من توقيع أهم العلامات التجارية في العالم، ذلك لتختاري منها ما يمثّل شخصيتك ويرتقي بإطلالتك إلى أعلى المعايير من ألوان حيوية زاهية.



■ حقائب كلاتش ملونة آخر موضة صيف 2019





• حقيبة كلاتش ملونة من نينا Nina موضة صيف 2019

حقيبة كلاتش ملونة من نينا Nina موضة صيف 2019



من علامة نينا Nina، اخترنا لكِ اليوم حقيبة كلاتش Heiress المميزة بتصميمها وألوانها على شكل قوس قزح. تتميّز هذه الحقيبة بتصميمها البيضاوي الشكل وبزركشات الكريستال الملوّنة عليها.

ارتديها مع أزياء ذات لون موحّد؛ لتفادي الإطلالة كثيرة الألوان.





• حقيبة كلاتش ملونة من بالنسياغا Balenciaga موضة صيف 2019

حقيبة كلاتش ملونة من بالنسياغا Balenciaga



من دار بالنسياغا Balenciaga الراقية، اخترنا حقيبة كلاتش BEADS SHELL المميزة بتصميمها على شكل صدفة. تم تصميم هذه الحقيبة من قماش الساتان بلون التركواز المفعم بالحيوية، مع حواف من الجلد وتفاصيل من المعدن الفضي.

اعتمديها لسهرة ليلية خلال هذا الصيف مع فستان أبيض أو أسود أنيق.

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• حقيبة كلاتش ملونة من أليكساندر ماكوين Alexander McQueen موضة صيف 2019

- حقيبة كلاتش ملونة من أليكساندر ماكوين Alexander McQueen



حقيبة «كلاتش» الملوّنة هذه من أليكساندر ماكوين Alexander McQueen ستبدو مذهلة على الصيف إذا ما انتقيتها مع ملابس فاخرة بألوان حيوية تتناسب معها. تم تصميمها من جلد العجل المنقوش، ويتميز بإطار مفصلي وقفل مائل للالتصاق مزين بزخارف جمجمة وكريستال سواروفسكي.





• حقيبة كلاتش ملونة من إيلي صعب Elie Saab موضة صيف 2019

- حقيبة كلاتش ملونة من إيلي صعب Elie Saab موضة صيف 2019



أضيفي لمسة أنيقة إلى إطلاتك في مختلف المناسبات مع حقيبة «كلاتش» هذه من دار إيلي صعب Elie Saab المرصعة بالترتر. هذه الحقيبة مزينة بألوان متعددة ونقوش لنجمة فاتنة، كما أنها مجهزة بحمالة كتف سلسلة ذهبية اللون.

ستبدو هذه الحقيبة مثالية مع فستان أسود راقٍ من الترتر.



• حقيبة كلاتش ملونة من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana موضة صيف 2019

- حقيبة كلاتش ملونة من دولتشي اند غابانا Dolce & Gabbana موضة صيف 2019



أضفي لمسة كلاسيكية ملوكية مميزة على أزياء السهرة من خلال حقيبة الكلاتش Blue Dolce المصنوعة من البليكسي والدانتيل الأزرق الملكي من علامة دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana. مصممة من زجاج البليكسي المغطى بطبقة من دانتيل تاورمينا الراقي، تعتبر هذه الحقيبة رمزاً للأنوثة من خلال قفلها الأنيق اللامع والأزهار مطلية بالمينا.



■ نصائح أساسية لاختيار حقيبة كلاتش الملونة المثالية:

حقيبة كلاتش ملونة لصيف 2019



- اختاري دائماً حقيبة «كلاتش» العمليّة والأنيقة في آن واحد.

- اختاري حقيبة «كلاتش» التي تناسب ملابسكِ وليس حذاءك.

- ننصحكِ دائماً باختيار حقيبة «كلاتش» بتصميم كلاسيكي.