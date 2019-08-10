كريمات وسوائل.. نصائح لحماية الجسم من أشعة الشمس في المصيف

قدّم الدكتور محمد محسن سليمان، مدرس الأمراض الجلدية بالمعهد القومي لليزر بجامعة القاهرة، مجموعة من النصائح، بعد التعرض لأشعة الشمس في المصايف تختلف باختلاف درجاتها.

وأضاف، خلال حواره مع الفنانة رجاء الجداوي، التي تقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، بدلًا من الإعلامي عمرو أديب، اليوم، أنه يجب تعويض الجسم عن السوائل التي فقدها بسبب التعرض لأشعة الشمس، مشيرا إلى ضرورة استخدام "الكريمات"، للتعامل مع "احمرار الجلد"، مثل كريمات المضادات الحيوية أو الكريمات المرطبة.

ولفت إلى أن تأثير أشعة الشمس على الجسم لا يظهر عليه إلا في خلال يومين أو ثلاثة أيام، محذرًا من "تقشير الجلد"، حيث يُعرض الجلد الجديد إلى أشعة الشمس وهو ليس في حاجة إلا هذا، محذرًا من جرح الجلد ما قد يترك آثارا مكان الجروح.

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وأشار إلى أن الشعر يتأثر أيضًا بالحرارة، لافتا إلى أن الرطوبة ونزول المياه باستمرار والكلور تؤثر أيضًا على شعر المصيفين حيث قد يتغير لونه.

ونصح "محسن"، السيدات بعدم ارتداء الحجاب بعد الخروج من المياه مباشرة، مشيرًا إلى ضرورة تجفيفه أولًا، كما نصحهن أيضًا باستخدام بعض الزيوت للحفاظ على الرطوبة حول الشعر.

وتقدم الفنانة رجاء الجداوي حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، بدلًا من الإعلامي عمرو أديب، وذلك بسبب سفره إلى الخارج، وجدير بالذكر أنها تقدم فقرة بالبرنامج، الذي يبث عبر شاشة "MBC مصر"، من يوم الجمعة حتى يوم الإثنين من كل أسبوع.