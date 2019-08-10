قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنها لا تحب إحساس الخوف أو عدم القدرة على فعل أي شيء.
وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "علمت نفسي السواقة والعوم، ونطيت في حمام سباحة غريق واتعلمت العوم لوحدي".
وعن ممارستها الرياضة أوضحت أنها تمارس الرياضة باستمرار منذ صغرها، مشيرة إلى أنها تنتمي إلى عائلة عاشقة للرياضة البدنية وأنها مارست رياضات مختلفة أيام الدراسة والجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبدالعزيز: نطيت في حمام سباحة غريق عشان أتعلم العوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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