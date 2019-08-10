ياسمين عبدالعزيز: نطيت في حمام سباحة غريق عشان أتعلم العوم

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنها لا تحب إحساس الخوف أو عدم القدرة على فعل أي شيء.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "علمت نفسي السواقة والعوم، ونطيت في حمام سباحة غريق واتعلمت العوم لوحدي".

وعن ممارستها الرياضة أوضحت أنها تمارس الرياضة باستمرار منذ صغرها، مشيرة إلى أنها تنتمي إلى عائلة عاشقة للرياضة البدنية وأنها مارست رياضات مختلفة أيام الدراسة والجامعة.