بـ "جمبسوت رجل ورجل".. إطلالة مميزة لجينيفر لوبيز في حفل العلمين

جمبسوت لامع، كشف أكثر مما خفى، بأكمام شفافة لامعة، وفتحة صدر واسعة، ستر ساقا واحدة، وكشف عن الأخرى كاملة، مع شعر "ويفي" أشقر، ومكياج لامع.

هكذا تألقت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز، على مسرح بالساحل الشمالى فى إحدى قرى مدينة العلمين الجديدة، خلال حفلها بمصر، وذلك ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين في كاليفورينا، مرورًا بكندا لينتهي هُنا.

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وحضر الحفل العديد، حضور جماهيري كبير، من المصرين والعرب، أبرزهم نجوم الفن، وبعض الشخصيات العامة، فضلًا عن حضور بعض وزيرات مصر.