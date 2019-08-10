الامارات | أفراح البلوشي والعوضي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام إسماعيل إبراهيم البلوشي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة أحمد عبدالله العوضي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أفراح الهيلي بمدينة العين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وأعيان قبيلتي البلوشي والعوضي، ولفيف من المهنئين وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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