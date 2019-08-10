الامارات | خريطة أفلام عيد الأضحى.. ارتباك وانسحابات بالجملة

شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة أفلام عيد الأضحى.. ارتباك وانسحابات بالجملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل عيد الأضحى، تغيّرت الخريطة السينمائية، وتبدلت أفلام، وانسحبت أخرى من ماراثون أعمال عيد الأضحى في مصر؛ وكان من أبرز المنسحبين من السباق الفنان محمد عادل إمام بفيلم «لص بغداد»، الذي يؤدي بطولته مع أمينة خليل وياسمين رئيس والتركية مريم اوزولي. وسبب انسحاب إمام هو عدم وجود وقت ليكمل الفيلم، إذ توقف عن تصويره منذ أكثر من تسعة أشهر، لانشغاله بمسلسل «هوجان» الذي شارك به في رمضان الماضي.

كما انسحب أيضاً الفنان محمد هنيدي بفيلم «كينج سايز»، وفضل المشاركة في موسم آخر، خصوصاً أنه لا يملك وقتاً كافياً لتصوير مشاهده بالفيلم، لانشغاله بعرض مسرحي ثلاثة أيام في الساحل، إذ يعرض العمل منذ بداية الصيف داخل مصر وخارجها.

والأمر نفسه ينطبق على فيلم «الفلوس»، الذي يؤدي بطولته النجم تامر حسني.

واستقرت خريطة عيد الأضحى على مجموعة نهائية من الأفلام، هي: «ولاد رزق»، و«خيال مآتة»، و«الفيل الأزرق 2» و«كازابلانكا» و«الكنز 2»، وأعمال أخرى.

ومع فيلم «خيال المآتة»، يعود النجم أحمد حلمي للسينما بعد غياب ثلاث سنوات منذ فيلم «لف ودوران» مع دنيا سمير غانم وصابرين وميمي جمال. ويراهن حلمي بأكثر من شخصية في فيلمه الجديد، إذ يجسد دور رجل عجوز وشاب أيضاً، وتلعب النجمة منة شلبي دور البطولة النسائية. ويشارك بالعمل حسن حسني وبيومي فؤاد ومحمد سلام، وهو من إخراج خالد مرعي.

ومن الأفلام الشعبية انضم عملان لموسم عيد الأضحى السينمائي، هما فيلم «الطيب والشرس واللعوب» الذي أُجل أكثر من مرة، والعمل من بطولة أحمد فتحي ومي كساب ومحمد سلام، ومن إخراج رامي رزق الله.

أما الفيلم الثاني فهو «انت حبيبي وبس»، بطولة محمد ثروت ومحمود الليثي وهالة فاخر، ومن إخراج أحمد البدري.

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وينافس بقوة فيلم «ولاد رزق - عودة أسود الأرض»، وهو من بطولة أحمد عز وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف ومحمد ممدوح وكريم قاسم وأحمد داوود وإخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.

ويراهن المخرج شريف عرفة في عيد الأضحى بالجزء الثاني من فيلم «الكنز»، بطولة هند صبري ومحمد سعد ومحمد رمضان وأحمد حاتم وأحمد رزق وأمينة خليل وهاني عادل وروبي.

ويستمر في عيد الأضحى فيلم «الفيل الأزرق 2»، الذي استقبلته دور العرض منذ نحو ثلاثة أسابيع، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وخالد الصاوي.

«كازابلانكا».. يواصل المنافسة

يواصل فيلم كازابلانكا للنجم أمير كرارة نجاحه، ويستكمل عرضه في عيد الأضحى، بعد تحقيق إيرادات تجاوزت 80 مليون جنيه منذ طرحه بعيد الفطر المبارك. ويشارك في بطولة الفيلم كل من إياد نصار وغادة عادل ولبلبة وأحمد داش وعمرو عبدالجليل، وهو إخراج بيتر ميمي.

يراهن المخرج شريف عرفة في عيد الأضحى بالجزء الثاني من فيلم «الكنز».

مع «خيال المآتة» يعود النجم أحمد حلمي للسينما بعد غياب 3 سنوات.