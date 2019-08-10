الامارات | «العازف المتسامح» ينشر القيم بفن العرائس

شكرا لقرائتكم خبر عن «العازف المتسامح» ينشر القيم بفن العرائس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم فريق ناشئة الشارقة المسرحي، أخيراً، عرضاً تجريبياً بعنوان «العازف المتسامح»، في ختام تدريبات المستويين الثاني والثالث من برنامج فنون العرائس وخيال الظل، الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بمركز ناشئة واسط؛ بهدف تعزيز الوعي الفني للناشئة، وتحفيزهم على استكشاف فن العرائس.

وطبّق الناشئة مهاراتهم المكتسبة في تصميم العرائس وتحريكها، والأداء التمثيلي خلال العرض الذي حمل أفكاراً ورسائل هادفة، تمثلت في نشر قيم التسامح والصدق والمحافظة على الوعد، إضافة إلى أهمية الثقافة والعلم والفن في تمهيد الطريق لغد أفضل.

وشارك الناشئة في تقديم اقتراحات لونية لملابس شخصيات العرض، وبرعوا في التعبير بالعرائس ذات الفم المتحرك، وابتكروا حركات إضافية من مخيلتهم، إضافة إلى التعاون والعمل بروح الفريق في تحريك الديكور، والمهنية في التعامل داخل منطقة العرض.