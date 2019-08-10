الامارات | أفراح الظاهري والحوسني

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الظاهري والحوسني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، الحفل الذي أقامه علي محمد جمعة الظاهري، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة خليفة حميد سالم الحوسني.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بزاخر في العين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين، وجمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وتخللت الحفل عروض تراثية احتفالاً بالمناسبة.