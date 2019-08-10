الامارات | أعمـــــاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الألوان في المخلوقات البحرية لها رسائل بيئية وتحذيرية للمخلوقات الأخرى، فمن ضمن الرسائل البيئية للألوان أنها دعوة للتزاوج ولاستمالة الطرف الآخر، أما التحذيرية فغالباً تكون الألوان الفاقعة رسائل عن السموم التى تحملها المخلوقات البحرية، كما أن التمويه يمنحها الفرصة لأفضل اقتراب للصيد. والصورة للأخطبوط ذي الحلقات الزرقاء، الذي يعد من أكثر المخلوقات التي تحمل أقوى السموم وأكثرها فتكاً، ورغم أن حجمه لا يتجاوز حجم كرة الغولف فإنه يحمل سماً يعادل 10 آلاف مرة قوة سم السيانيد، وله القدرة على قتل شخص بالغ في أربع دقائق.. الصورة التقطتها خلال غطسة ليلية في منطقة لمبي بإندونيسيا. علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري، من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير Advertisements أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي من جامعة مونبلييه الفرنسية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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