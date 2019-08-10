للحجاج.. 8 نصائح احرص عليها لحماية العين من حرارة الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:
يتزامن موسم الحج هذا العام، مع أشد شهور فصل الصيف حرارة، مما يسبب بعض المشكلات الصحية التي لا تقتصر على الإغماءات، والهبوط، وضربات وحروق الشمس، وقد يمتد الضرر ليصل إلى العينين.
يقدم "الكونسلتو" في السطور التالية، عدد من النصائح لحجاج بيت الله الحرام، للتقليل من فرص إصابة العين بالمشكلات الصحية الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الطقس، وفقًا للدكتور أشرف شعراوي، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الإسكندرية.
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