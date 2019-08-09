بالأبيض.. وزيرات مصر يتألقن في حفل جينيفر لوبيز

بملابس كاجوال بيضاء، غلب عليها البساطة والأناقة، وتسريحات شعر انسيابية، ومكياج بسيط، حرصت بعض وزيرات مصر، على حضور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المُقامة في مصر، بمدينة العلمين، ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين في كاليفورينا، مرورًا بكندا، لتنتهي اليوم هُنا.
وتألقت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ببدلة بيضاء، مع بنطلون واسع مفتوح، بينما ظهرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ببلوزة بيضاء أيضًا من الدانتيل.
يذكر أن الحفل بدأ منذ قليل، وتألقت النجمة العالمية بملابس لامعة، كشفت عن مناطق عٍدة من جسدها، وسط حضور كبير من المصريين والعرب.
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