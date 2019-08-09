من "باد بوي قمر" لـ"راجل معترفش بعياله".. وسامة أحمد عز تثير جدلا على السوشيال ميديا

صورتين له، تُظهر الوسامة والجاذبية التي يميز بهما الفنان أحمد عز منذ دخوله الوسط الفني، تسببت في ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال لقاء مع قناة "أم بي سي ترندينج"، على هامش الحفل الخاص لفيلمه "أولاد رزق 2".

وظهر عز، بإطلالة "كاجوال"، مرتديا قميص فاتح اللون وبنطلون جينز، خلال حديثه عن كواليس الجزء الثاني من فيلمه الجديد، لينشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"طلته" الملفتة، بين الإشادة بها، ومهاجمة المتغزلات في وسامته، في ظل رفضه اعترافه بنسب طفليه من الفنانة زينة.

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وكتب حساب يحمل اسم فتاة: "باد بوي بس قمر بجد"، ودون حساب لشاب: "القمر أبو عيون خضرا الحيلوة ده من سنتين اتنين بس رفع قضية على مراته وهي على ذمته يتهمها إن هي حامل في الحرام مش منه.. رغم إني أنا شخصياً بحب تمثيله جداً، لكن رد فعل معظم البنات عليه من وقت عرض فيلمه الجديد يوحي بإننا داخلين على مرحلة خطيرة جداً وهو تصنيف الذنب بشكل صاحبه اللي هو إيه ده اللي هناك ده خاين ولا متحرش؟ خليه يلفلنا نشوف شكله عامل إزاي الأول"، فيما قال حساب يحمل اسم "فاطمة حسن": "انتوا مكبرين الموضوع ليه.. الصور حلوة والبنات اللي خلتها تريند بيهزروا أكيد مفيش واحدة هيتقدملها عشان نحلل إنه باع ولاده".

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وحقق فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، 3 ملايين و695 ألفا و375 جنيها في أول أيام عرضه، أمس، متفوقا على فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، الذي حقق مليونين و322 ألفا و910 جنيهات، بحسب بيان صادر من شركة "دولار فيلم".

"ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وخالد الصاوي، وكريم قاسم، وباسم سمرة، ونسرين أمين وكوكبة من النجوم، أما "الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار وخالد الصاوي وشيرين رضا.