قبل عقد قرانه.. كيف تحدث أحمد حاتم عن المرأة: "مبحبش الغباء"

احتفل الفنان أحمد حاتم، مساء أمس، الخميس، بعقد قرانه، على فتاة من خارج الوسط الفني، تُدعى، جايدا الديب، بحضور أصدقاءه من الوسط الفني، وحرص العروسان على الظهور بإطلالتين، حيث تألق حاتم خلال عقد القران، ببدلة كلاسيكية باللون الكحلي، بينما ارتدت العروس فستان أبيض طويل من الجوبير.

وعقب عقد القران، استبدل العروسان ملابسهما خلال سهرتهما ليلًا، فظهر العريس بقميص كاجوال، مُخطط، بينما ارتدت "جايدا" فستان أبيض قصير.

وحرص "حاتم" على الرقص عقب عقد القران، برفقة كلًا من ميرهان حسين، ونسرين أمين.

Advertisements

وكان الفنان الشاب تحدث عدة مرات، عن الارتباط، ونظرته للمرأة، مؤكدًا أن الارتباط لا يقضي على حرية الرجل.

ببعد عن المرأة الغبية وبحب الواثقة في نفسها

في حوار سابق للفنان، عام 2017، خلال لقاءه ببرنامج "احكي يا شهريار"، المُذاع على "نجوم إف إم"، أكد أنه ينجذب للمرأة الواثقة من نفسها، وصاحبة الشخصية القوية. متابعًا، إن أكثر ما يبعده عن المرأة هو صفة "الغباء"، قائلًا: "الرجالة باردين شوية عن السيدات، ولما بتحاول ترد على البرود ده بتتغابى".

طلب الكلام الحلو بواخة

وفي حوار آخر للفنان، مع الإعلامية إسعاد يونس، مطلع العام الجاري، قال إنه سيحاول تقدير زوجته في المواقف البسيطة التي ستجمعهما، "لو كنت نسيت عيد ميلادها أو جوازنا أكيد هقدر زعلها".

وأضاف: "لو بتزعل عشان مبقولش ليها كلام حلو، أو عن أكلها، دي بواخة".