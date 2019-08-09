محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: تعد القشدة بالعسل وجبة لذيذة دسمة مليئة بالسعرات الحرارية، كما تحتوي على عدد من الفوائد الصحية اللازمة للجسم. يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، العناصر الغذائية والفوائد الصحية الموجودة في كلا من القشدة والعسل. للمزيد عن هل تفضل القشدة بالعسل؟.. إليك فوائدها الصحية.. اضغط هنا

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