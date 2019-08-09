"تشنجات ما بعد الطمث".. عرض ينذر بأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
تعاني أغلب السيدات من آلام تصاحبهن قبل وأثناء فترة الطمث، وقد تستمر مع البعض لفترة ما بعد الدورة الشهرية، ويصاحبها حدوث تشنجات مهبلية يرجع سببها لعدم تخلص الرحم من الدماء الفاسدة بشكل كامل، ولكن إذا استمر الألم لفترة طويلة قد ينذر ذلك بعدد من المشكلات الصحية.
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