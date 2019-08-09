إمبراطورة اليابان مصابة بـ"سرطان الثدي"

نقلت هيئة "الإذاعة والتلفزيون" اليابانية، عن وكالة "رعاية القصر الإمبراطوري"، القول بأن إمبراطورة اليابان السابقة، "إيميريتوس ميتشيكو"، ستخضع لجراحة بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة. وتنازل الإمبراطور السابق "أكيهيتو" والإمبراطورة "ميتشيكو" عن العرش لابنهم الإمبراطور "ناروهيتو"، في أبريل 2019، بعد ثلاثة عقود من اعتلائه.

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