رقص "هستيري" للعريس دون عروسته.. أبرز لقطات عقد قران أحمد حاتم

احتفل الفنان أحمد حاتم، مساء أمس، بعقد قرانه، على جايدا الديب، بحضور أصدقاءه من الوسط الفني، وشهد الحفل العديد من اللقطات التي جمعت بين العروسين، والحضور، كان الرقص هو بطل الاحتفال، حيث شاركت بعض الفنانات العريس بالرقص، كان أبرزهن الفنانة ميرهان حسين، ونسرين أمين، فضلًا عن لقطات عفوية لأحمد حاتم.

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إطلالة العروسين

حرص العروسان على الظهور بإطلالتين، حيث تألق حاتم خلال عقد القران، ببدلة كلاسيكية باللون الكحلي، بينما ارتدت العروس فستان أبيض طويل من الجوبير.

وعقب عقد القران، استبدل العروسان ملابسهما خلال سهرتهما ليلًا، فظهر العريس بقميص كاجوال، مُخطط، بينما ارتدت "جايدا" فستان أبيض قصير.

رقص هستيري للعريس

وظهر أحمد حاتم، في أحد المقاطع المصورة من الحفل، وهو يرقص أمام الحضور، دون العروس، على نغمات أغنية "اعمل ايه"، بشكل لافت للانتباه.

ميرهان حسين ونسرين أمين أبرز الحضور

أدت الفنانة مريهان حسين وصلة رقص بصحبة أحمد حاتم، وعدد من المشاهير، على نغمات أغنية روبي "ليه بيداري كدة"، عقب عقد القران.

في حين شاركت الفنانة نسرين أمين، والفنان كريم قاسم، الحضور برقصة أخرى خلال الاحتفال.