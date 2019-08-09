"حقيقي خيبت ظني جدا".. بهذه الكلمات عبرت الفنانة هنا الزاهد عن استيائها من مطعم الدجاج المقلي الشهير "كنتاكي". وشاركت هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها عبر منصات "السوشيال ميديا"، المختلفة سواء موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أو موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، سبب الاستياء منه. وأظهرت الصور التي نشرتها هنا وجود قطعة من كيس بلاستيك في طبق "الريزو" الشهير، وذلك قبل تناوله، وكتبت في تعليقها على الصورة، "لسه واصلي حالا من كنتاكي! بلاستيك في طبق الريزو". Advertisements وتفاعل جمهور ومتابعو هنا الزاهد معها عبر الإعجابات والتعليقات، وإعادة المشاركة، معبرين كذلك عن استيائهم. وتحرص هنا الزاهد على مشاركة جمهورها ومتابعيها باستمرار بصور وفيديوهات من حياتها اليومية، فيما تعقد قرانها الشهر المقبل على الفنان أحمد فهمي، وتجري حاليا تجهيزات الزفاف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كنتاكي" يخيب ظن هنا الزاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.