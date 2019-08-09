بمناسبة العشر الأوائل.. أستاذ أورام نسائية يقدم خدماته بالمجان: البركة في مساعدة الناس

بمناسبة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فتح الدكتور محمود مليس أستاذ جراحة الأورام النسائية بمستشفى الشاطبي للنساء والتوليد بالإسكندرية، باب الكشف المجاني لكل المترددات إلى عيادته الخاصة الكائنة بمنطقة كورنيش الشاطبي.

البركة في مساعدة الناس.. مش مجرد الصيام

وقال "مليس"، إنه استقبل نحو 25 حالة حتى الآن، مشيرا إلى أنه في بعض المناسبات يعد بعض الكروت الخاصة لاستقبال الحالات مجانا، بالتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية التابعة إلى مديرية التضامن الاجتماعي للوصول إلى الحالات المستحقة.

وأضاف أستاذ جراحة الأورام النسائية لـ"الوطن"، أن عيادته مفتوحة طوال أيام في الأسبوع، عدا يومي الخميس والجمعة؛ لاستقبال الحالات المصابة بالأورام من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا، مردفا: "أفضل حاجة في العشر صيام أنك تعمل خير للناس، مش صيام وبس".

الحالات التي استقبلها "مليس"، تستطيع إجراء العمليات الجراحية مجانًا تبعا لنظام التأمين الصحي بمستشفى الشاطبي الجامعي، مشيرا إلى أنه جرى تحويل بعض الحالات التي تعاني من أورام في الرحم والمبيض إلى إجراء الكشوفات الطبية اللازمة بوحدة الأورام، موضحا: "أي حالة تقدر تيجي المستشفى لـ5 أيام في الأسبوع".

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دعوة لكل الأطباء

وأكد الطبيب الذي يبلغ من العمر، 56 عاما، أن إجراء العمليات مستمرة حتى بعد مرور أيام عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه يدعو الأطباء بتقديم خدمات الكشوف الطبية المجانية في المناسبات الدينية، أو ليوم من كل أسبوع: "يا ريت الأطباء تتشجع للدعوة، وإحنا عايزين نقول للناس إحنا قدوة للأطباء الشباب ولغيرنا بإننا نقدم خدمة للناس الغلابة"، متمنيا أن يعطي مثالا يحتذى به الشباب في المجالات المختلفة".